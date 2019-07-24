Greenpeace примет участие в третьем этапе выпуска косаток

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Greenpeace примет участие в третьем этапе выпуска на волю морских животных из приморской бухты Средняя, который начнется 1 августа, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО) в среду.

"Третий этап транспортировки и последующего выпуска начнется на будущей неделе, 1 августа. Greenpeace выступит в роли независимого наблюдателя и сможет на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных. Стороны договорились о конструктивности и прозрачности в проведении и освещении операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз и транспортировка косаток пройдет по отработанной логистической схеме с началом в бухте Средняя и окончанием на побережье Охотского моря. Будет организована оперативная публикация подробностей выпуска с места событий, начиная с операции по погрузке в бухте Средняя.

Два предыдущих этапа выпуска ВНИРО проводил самостоятельно.

Ранее сообщалось, что на первом этапе были выпущены две косатки и шесть белух. На втором этапе выпустили трех косаток. Животных везли из Приморья в Хабаровск на машинах, от Хабаровска до села Иннокентьевна Хабаровского края - на судах по Амуру, от Иннокентьевки до мыса Перовского - на машинах. Здесь на животных надевали спутниковые метки и выпускали в море.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.