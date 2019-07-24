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РИА Новости

Greenpeace примет участие в третьем этапе выпуска косаток

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере в бухте "Средняя" Приморского края
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Greenpeace примет участие в третьем этапе выпуска на волю морских животных из приморской бухты Средняя, который начнется 1 августа, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО) в среду.
"Третий этап транспортировки и последующего выпуска начнется на будущей неделе, 1 августа. Greenpeace выступит в роли независимого наблюдателя и сможет на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных. Стороны договорились о конструктивности и прозрачности в проведении и освещении операции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вывоз и транспортировка косаток пройдет по отработанной логистической схеме с началом в бухте Средняя и окончанием на побережье Охотского моря. Будет организована оперативная публикация подробностей выпуска с места событий, начиная с операции по погрузке в бухте Средняя.
Два предыдущих этапа выпуска ВНИРО проводил самостоятельно.
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Ранее сообщалось, что на первом этапе были выпущены две косатки и шесть белух. На втором этапе выпустили трех косаток. Животных везли из Приморья в Хабаровск на машинах, от Хабаровска до села Иннокентьевна Хабаровского края - на судах по Амуру, от Иннокентьевки до мыса Перовского - на машинах. Здесь на животных надевали спутниковые метки и выпускали в море.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
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Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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GreenpeaceОбщество
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