Артамонов: форум хлебопеков под Калугой поможет развитию производства

КАЛУГА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверен, что международный форум "Хлеб - это мир", который пройдет в регионе 19-22 сентября, даст новый импульс развитию хлебопечения, сообщило правительство региона.

В среду под председательством губернатора состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к форуму. В совещании принял участие член президиума международного союза пекарей, президент российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Артамонов сообщил, что участниками форума станут сотни российских и иностранных хлебопеков. По его словам, тысячи зрителей захотят посмотреть, как готовится хлеб.

Обращаясь к хлебопекам региона, губернатор призвал их быть самыми активными участниками. "В области работают более 60 пекарен. В последние годы нам удалось возродить региональный бренд "калужское тесто". Изделия наших хлебопеков отмечены различными наградами. Мы должны быть самыми активными участниками форума", - подчеркнул Артамонов.

По мнению губернатора, хлеб останется продуктом номер один не только в России, но и в мире.

"Мы приложим все усилия, чтобы форум был удачным и послужил развитию производства хлеба и хлебобулочной продукции в нашей стране", - заявил он.

В сообщении отмечается, что на форум планируют приехать европейские хлебные сомелье. В настоящее время такая профессия, по словам представителей оргкомитета, набирает большую популярность в странах Европы. Они познакомят гостей и участников форума с особенностями своей работы.