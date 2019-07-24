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РИА Новости
Калужская область

Артамонов: форум хлебопеков под Калугой поможет развитию производства

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверен, что международный форум "Хлеб - это мир", который пройдет в регионе 19-22 сентября, даст новый импульс развитию хлебопечения, сообщило правительство региона.
В среду под председательством губернатора состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к форуму. В совещании принял участие член президиума международного союза пекарей, президент российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Артамонов сообщил, что участниками форума станут сотни российских и иностранных хлебопеков. По его словам, тысячи зрителей захотят посмотреть, как готовится хлеб.
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Обращаясь к хлебопекам региона, губернатор призвал их быть самыми активными участниками. "В области работают более 60 пекарен. В последние годы нам удалось возродить региональный бренд "калужское тесто". Изделия наших хлебопеков отмечены различными наградами. Мы должны быть самыми активными участниками форума", - подчеркнул Артамонов.
По мнению губернатора, хлеб останется продуктом номер один не только в России, но и в мире.
"Мы приложим все усилия, чтобы форум был удачным и послужил развитию производства хлеба и хлебобулочной продукции в нашей стране", - заявил он.
В сообщении отмечается, что на форум планируют приехать европейские хлебные сомелье. В настоящее время такая профессия, по словам представителей оргкомитета, набирает большую популярность в странах Европы. Они познакомят гостей и участников форума с особенностями своей работы.
Международный форум по хлебопечению "Хлеб - это мир" пройдет 19-22 сентября в Боровском районе. В программе - семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, соревнования пекарей, выставка. В работе форума примут участие представители 24 команд, в числе которых как профессионалы, так и студенты. По итогам соревнований хлебопеков будут определены победители в номинациях "Пекарь года" и "Кондитер года". Они проведут мастер-классы для всех желающих.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьЭкономика
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