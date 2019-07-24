В Краснодаре проверят инцидент с воспитателем детсада, которая била детей

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Следователи проведут проверку после видео в социальных сетях, на котором воспитатель детского сада в Краснодаре бьет нескольких детей тряпкой по лицу, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В среду в соцсетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. После публикации в СМИ о насилии в отношении воспитанников детсада ситуацией занялись следователи.
30 июня 2016, 17:44Прокуратура Ленобласти проверяет лагерь, где, по данным СМИ, били детейИздание 47news.ru заявляет, что располагает видеоинтервью с детьми, которые находились в лагере спортивно-оздоровительного общества "Пересвет" на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области. Они рассказывают об издевательских методах воспитания.
"Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения" - говорится в сообщении.
Уточняется, что после проведения проверки будет принято процессуальное решение.
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