В Краснодаре проверят инцидент с воспитателем детсада, которая била детей

© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам Частный детский сад в Астрахани, где дети якобы подвергались связыванию

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Следователи проведут проверку после видео в социальных сетях, на котором воспитатель детского сада в Краснодаре бьет нескольких детей тряпкой по лицу, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. После публикации в СМИ о насилии в отношении воспитанников детсада ситуацией занялись следователи.

"Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения" - говорится в сообщении.