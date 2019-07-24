Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T17:13Z
https://ria.ru/20190724/1556843526.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152635/36/1526353612_0:179:831:646_1036x0_80_0_0_fec08ef1d96b7be223c2890c88a3503a.jpg
РИА Новости

В Краснодаре проверят инцидент с воспитателем детсада, которая била детей

Вчера, 17:13
2537
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТамЧастный детский сад в Астрахани, где дети якобы подвергались связыванию
Частный детский сад в Астрахани, где дети якобы подвергались связыванию
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Следователи проведут проверку после видео в социальных сетях, на котором воспитатель детского сада в Краснодаре бьет нескольких детей тряпкой по лицу, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В среду в соцсетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. После публикации в СМИ о насилии в отношении воспитанников детсада ситуацией занялись следователи.
Машина прокуратуры. Архивное фото
30 июня 2016, 17:44
Прокуратура Ленобласти проверяет лагерь, где, по данным СМИ, били детейИздание 47news.ru заявляет, что располагает видеоинтервью с детьми, которые находились в лагере спортивно-оздоровительного общества "Пересвет" на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области. Они рассказывают об издевательских методах воспитания.
"Для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения" - говорится в сообщении.
Уточняется, что после проведения проверки будет принято процессуальное решение.
Ученик в школьном коридоре. Архивное фото
23 апреля 2018, 08:00
"Отец бил, мама варила суп". Школьные психологи — о проблемах детей
100040
Обсудить 0
СКРДетские вопросыКраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Лента
новостей
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о единовременной отсрочке от службы в армии
В Курганской области объяснили высказывание чиновницы о зарплате фельдшера
Сахар
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
10:45В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы
10:44Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
Лента новостейМолния