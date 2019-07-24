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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

"Микрон" готов производить 10-12 млн чипов для новых паспортов в год

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЗЕЛЕНОГРАД, 24 июл - РИА Новости. Производитель микроэлектроники "Микрон" (Зеленоград, входит в холдинг "РТИ", контролируемый АФК "Система") оценивает потребность в чипах для электронных гражданских паспортов РФ в 10-12 миллионов штук в год, компания справится с этими объемами, сообщила журналистам гендиректор компании Гульнара Хасьянова.
Ранее в июле вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ. Пластиковый документ размером с обычную банковскую карту будет действовать десять лет. На нем будут написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. В паспорте будут содержаться данные о месте проживания, номер водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН. Документ получит чип нового поколения с увеличенным объемом памяти, повышенной производительностью и высокой степенью защиты. Новый чип, как планируется, будет выпускаться на российском заводе "Микрон".

"Что касается удостоверения личности гражданина, то мы планируем, что это будет до 10-12 миллионов в год. Мы существующими мощностями спокойно обработаем этот объем", - сказала Хасьянова. По ее словам, стоимость чипа пока не определена, сначала должны быть утверждены нормативные документы, в которых будут указаны параметры чипа. Глава компании отметила, что "Микрон" уже отправил первые образцы нового чипа в МВД, Минкомсвязь, Минпромторг, Госзнак и НИМ "Восход" вместе с руководством пользования и необходимой технической документацией.

Как рассказал директор "Микрона" по специальным проектам Денис Вараксин, сегодня завод поставляет микросхемы для всех государственных электронных документов, которые выпускаются и обращаются на территории РФ. Среди документов с чипами "Микрона" - загранпаспорт нового образца, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОМС и другие документы.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
18 июля, 19:22
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"Если будут государством реализованы какие-то другие крупные проекты, мы с использованием своего существующего продуктового ряда сможем обеспечить все необходимые потребности во всех необходимых количествах. По нашим оценкам, общее количество таких государственных электронных документов может достигать 30-40 миллионов - это количество мы легко можем обеспечить", - сказал Вараксин.
Как сообщил на встрече руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чипы московских предприятий микроэлектроники используются повсеместно: от космических аппаратов и буровых скважин до детских игрушек, от идентификационных документов до сложной вычислительной техники, от фонарей до упаковки товаров.

"И, как нам всем известно, в следующем году в Москва станет пилотным регионом, где начнут выдавать общегражданские электронные паспорта – тоже чипированные. Это большой шаг в направлении высоких технологий. Правительство Москвы поддерживает развитие промышленности в городе, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время на предприятии работают более полутора тысяч человек, а объем инвестиций по данным на первый квартал 2019 года превысил полтора миллиарда рублей", – приводит слова Прохорова в ходже посещения предприятия пресс-служба ДИПП.

Хасьянова также сообщила, что по итогам 2018 года выручка ГК "Микрон" по МСФО составила 10,055 миллиарда рублей, увеличившись на 3,5%. Основными драйверами роста выручки стали проекты RFID, а также экспортные продажи и решения для новых рынков, в том числе интернета вещей. Чистая прибыль составила 584 миллиона рублей. Показатель OIBDA составил 2,588 миллиарда рублей. В 2018 году ГК "Микрон" произвел более 13 миллионов чип-модулей для финансовых и идентификационных документов, что вдвое больше, чем в 2017 году.
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