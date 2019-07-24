"Микрон" готов производить 10-12 млн чипов для новых паспортов в год

ЗЕЛЕНОГРАД, 24 июл - РИА Новости. Производитель микроэлектроники "Микрон" (Зеленоград, входит в холдинг "РТИ", контролируемый АФК "Система") оценивает потребность в чипах для электронных гражданских паспортов РФ в 10-12 миллионов штук в год, компания справится с этими объемами, сообщила журналистам гендиректор компании Гульнара Хасьянова.
Ранее в июле вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ. Пластиковый документ размером с обычную банковскую карту будет действовать десять лет. На нем будут написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. В паспорте будут содержаться данные о месте проживания, номер водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН. Документ получит чип нового поколения с увеличенным объемом памяти, повышенной производительностью и высокой степенью защиты. Новый чип, как планируется, будет выпускаться на российском заводе "Микрон".
Как рассказал директор "Микрона" по специальным проектам Денис Вараксин, сегодня завод поставляет микросхемы для всех государственных электронных документов, которые выпускаются и обращаются на территории РФ. Среди документов с чипами "Микрона" - загранпаспорт нового образца, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОМС и другие документы.
"Если будут государством реализованы какие-то другие крупные проекты, мы с использованием своего существующего продуктового ряда сможем обеспечить все необходимые потребности во всех необходимых количествах. По нашим оценкам, общее количество таких государственных электронных документов может достигать 30-40 миллионов - это количество мы легко можем обеспечить", - сказал Вараксин.
Как сообщил на встрече руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чипы московских предприятий микроэлектроники используются повсеместно: от космических аппаратов и буровых скважин до детских игрушек, от идентификационных документов до сложной вычислительной техники, от фонарей до упаковки товаров.
Хасьянова также сообщила, что по итогам 2018 года выручка ГК "Микрон" по МСФО составила 10,055 миллиарда рублей, увеличившись на 3,5%. Основными драйверами роста выручки стали проекты RFID, а также экспортные продажи и решения для новых рынков, в том числе интернета вещей. Чистая прибыль составила 584 миллиона рублей. Показатель OIBDA составил 2,588 миллиарда рублей. В 2018 году ГК "Микрон" произвел более 13 миллионов чип-модулей для финансовых и идентификационных документов, что вдвое больше, чем в 2017 году.