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РИА Новости

Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови

Вчера, 16:54
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Вероятность заполучить рак поджелудочной железы резко возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, что характерно как для диабетиков, так и для вполне здоровых людей. К такому выводу пришли корейские медики, опубликовавшие статью в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Все хорошо знают, что диабет способствует развитию рака поджелудочной железы. Наше исследование показывает, что ранняя диагностика гипергликемии и уменьшение доли глюкозы в организме может продлить жизнь людям и значительно снизить распространенность этой формы опухолей среди населения", — заявил Чхоль-Ён Пак (Cheol-Young Park) из госпиталя Камбук-Самсунг в Сеуле (Корея).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% - от тяжелых форм ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.
На роль главного "распространителя" этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.
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Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.
Пак и его коллеги открыли еще одно негативное последствие от злоупотребления сахаром, изучая данные, которые собирали все больницы Южной Кореи во время рутинных медицинских обследований начиная с 2009 и заканчивая 2013 годом. В общей сложности, через врачей прошло около 25 миллионов человек, что фактически составляет все население страны.
Анализируя эти данные, ученые пытались проверить популярную сегодня гипотезу о том, что сахар не только косвенно способствует развитию рака, провоцируя набор лишнего веса и сопутствующие ему хронических воспаления, но и напрямую ускоряет появление опухолевых клеток в теле человека.
Для этого ученые сопоставили то, как много сахара присутствовало в крови пациентов с тем, как часто они становились жертвами рака поджелудочной железы, отдельно учитывая здоровых людей и диабетиков. Сравнивая эти показатели, ученые пытались понять, влиял ли сахар на их здоровье сам по себе, или его "канцерогенные" свойства проявлялись только в комбинации с диабетом.
Этот анализ неожиданно показал, что доля глюкозы в крови влияла на вероятность развития рака не только при ее запредельно высоких концентрациях, а фактически всегда. По сути, шансы на приобретение подобной опухоли плавно росли, начиная с самых низких и заканчивая самыми высокими отклонениями от нормы в доле сахара.
В частности, высокие, но вполне нормальные количества глюкозы в крови были связаны с повышением вероятности заполучить рак на 17%, преддиабетическое состояние увеличивало эти шансы на 50%, а диабет фактически удваивал их.
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Что важно, наличие диабета никак не влияло на эту зависимость, а его отсутствие или прием инсулина не снижали вероятность развития рака, если концентрация углеводов в организме оставалась высокой. Это говорит о том, что сахар сам по себе способствовал формированию и росту опухолей, а не ускорял их появление косвенными путями.
Учитывая растущее число диабетиков и уровень потребления сахара в мире, это открытие и соответствующие диагностические процедуры, как считают Пак и его команда, могут значительно сократить распространенность рака поджелудочной железы.
Для этого необходимо, чтобы власти и медицинские службы всех стран мира начали активнее следить за уровнем глюкозы в организме всех пациентов, а не только диабетиков, заключают ученые.
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