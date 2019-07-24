Рианна опубликовала фотографию модели, которая может быть ее двойником

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Певица Рианна разместила в Инстаграме пост, в котором перепостила фотографию девочки-модели, которая на нее очень похожа.
"Я чуть не уронила телефон! Как такое возможно?", - написала певица.
Двойником оказалась семилетняя американка Ала — модель, демонстрирующая детскую одежду.
"Спасибо, Рианна, за то, что разместила мою фотографию у себя! Я всегда хотела быть моделью", - написала мама Алы от лица девочки на ее странице.
Подписчики певицы прокомментировали снимок: "близнецы", "когда ты успела родить ребенка", "я подумала, что ты вколола эликсир молодости".