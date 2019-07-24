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РИА Новости
Культура

Рианна опубликовала фотографию модели, которая может быть ее двойником

Вчера, 22:19
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© AFP 2019 / Anthony HarveyПевица Рианна
Певица Рианна
© AFP 2019 / Anthony Harvey
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Певица Рианна разместила в Инстаграме пост, в котором перепостила фотографию девочки-модели, которая на нее очень похожа.
"Я чуть не уронила телефон! Как такое возможно?", - написала певица.
Двойником оказалась семилетняя американка Ала — модель, демонстрирующая детскую одежду.
"Спасибо, Рианна, за то, что разместила мою фотографию у себя! Я всегда хотела быть моделью", - написала мама Алы от лица девочки на ее странице.
Подписчики певицы прокомментировали снимок: "близнецы", "когда ты успела родить ребенка", "я подумала, что ты вколола эликсир молодости".
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