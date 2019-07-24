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РИА Новости

Белорусский оператор "Дружбы" ищет консенсус с Россией по транзиту

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - заявил, что пока находится в поиске консенсуса с российской стороной относительно повышения тарифа на прокачку нефти через территорию Белоруссии.
В конце июня гендиректор этой компании Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 23 июля сказал, что стороны "близки к договоренности".
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"Второй вариант, который позволит ОАО "Гомельтранснефть Дружба" компенсировать недополученную прибыль, заключается в увеличении тарифов на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти. Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса", - говорится в сообщении предприятия.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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