Белорусский оператор "Дружбы" ищет консенсус с Россией по транзиту

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - заявил, что пока находится в поиске консенсуса с российской стороной относительно повышения тарифа на прокачку нефти через территорию Белоруссии.

В конце июня гендиректор этой компании Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 23 июля сказал, что стороны "близки к договоренности".

"Второй вариант, который позволит ОАО "Гомельтранснефть Дружба" компенсировать недополученную прибыль, заключается в увеличении тарифов на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти. Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса", - говорится в сообщении предприятия.