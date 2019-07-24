Фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Липецкой области

"В тени городского парка в печах, на кострах, вертелах и мангалах в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара района займутся приготовлением фирменных угощений по старинным рецептам бабушек и прабабушек. Вдоль центральных улиц города свои угощения предложат 22 сельских поселения. Это целая реконструкция сельского уклада жизни" - сказал Артамонов.