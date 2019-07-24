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РИА Новости
Липецкая область

Фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в Липецкой области

Вчера, 16:20
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в городе Чаплыгине Липецкой области 26-27 июля, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, в программе фестиваля – театрализованное шествие исторических персонажей, выступления артистов, гармонистов и частушечниц, народные игры и забавы, выставки из фондов музеев и частных коллекций, сувенирные ряды, мастер-классы от ремесленников.

"В тени городского парка в печах, на кострах, вертелах и мангалах в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара района займутся приготовлением фирменных угощений по старинным рецептам бабушек и прабабушек. Вдоль центральных улиц города свои угощения предложат 22 сельских поселения. Это целая реконструкция сельского уклада жизни" - сказал Артамонов.

Он отметил, что в 2015 году фестиваль получил гран-при и был признан лучшим гастрономическим событием в России по мнению экспертов Национальной премии в области событийного туризма.
"Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся, и в целом получают положительные эмоции и впечатления", - заявил Артамонов.
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Липецкая областьОбщество
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