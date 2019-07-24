Генпрокуратура потребовала удалить оскорбительное изображение флага России

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадозор требование удалить с интернет-портала risovach.ru изображение с оскорблением российского флага, следует из сообщения Роскомнадзора.

"Двадцать четвертого июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала risovach.ru", - сообщает ведомства.

Как подчеркивается в сообщении Роскомнадзора, это изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан.

"В адрес администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, оскорбляющее государственные символы и народ России", - говорится в сообщении ведомства.