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РИА Новости

Генпрокуратура потребовала удалить оскорбительное изображение флага России

Вчера, 16:14
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадозор требование удалить с интернет-портала risovach.ru изображение с оскорблением российского флага, следует из сообщения Роскомнадзора.
"Двадцать четвертого июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала risovach.ru", - сообщает ведомства.
Как подчеркивается в сообщении Роскомнадзора, это изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан.
"В адрес администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, оскорбляющее государственные символы и народ России", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе РФ.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФОбщество
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