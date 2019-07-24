В Госдуме объяснили, почему курилки в аэропортах должны быть бесплатными

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Введение платного посещения курилок в аэропортах обесценит саму идею законопроекта, так как основная масса курящих пассажиров по-прежнему будет курить в неположенных для этого местах, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Госдума ранее в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов ("Справедливая Россия") заявил газете "Известия", что намерен ко второму чтению предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. По его мнению, цена должна составлять 50-100 рублей. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов назвал пиаром предложение сделать курилки в аэропортах платными.

"Введение платы за курилки в аэропортах на корню обесценивает саму идею изначально. Основная масса курящих пассажиров по-прежнему будут дымить там, где не положено - в туалетах и у входов в здания аэропортов. Что с этим делать? У каждого угла невозможно поставить полицейского, да и у полиции есть дела поважнее, чем отлавливать нарушителей-курильщиков", - сказал Огуль.

При этом он отметил, что поправки в этот законопроект еще пока не обсуждались.