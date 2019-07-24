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РИА Новости

В Госдуме объяснили, почему курилки в аэропортах должны быть бесплатными

Вчера, 16:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Введение платного посещения курилок в аэропортах обесценит саму идею законопроекта, так как основная масса курящих пассажиров по-прежнему будет курить в неположенных для этого местах, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Госдума ранее в первом чтении приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов ("Справедливая Россия") заявил газете "Известия", что намерен ко второму чтению предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. По его мнению, цена должна составлять 50-100 рублей. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов назвал пиаром предложение сделать курилки в аэропортах платными.
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"Введение платы за курилки в аэропортах на корню обесценивает саму идею изначально. Основная масса курящих пассажиров по-прежнему будут дымить там, где не положено - в туалетах и у входов в здания аэропортов. Что с этим делать? У каждого угла невозможно поставить полицейского, да и у полиции есть дела поважнее, чем отлавливать нарушителей-курильщиков", - сказал Огуль.
При этом он отметил, что поправки в этот законопроект еще пока не обсуждались.
"Замечу, что я бы не подавал нашим авиаперевозчика такие "идеи", и буду категорически против введения платы за вход в курилки в аэропортах", - добавил депутат.
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Леонид ОгульГосдума РФСергей НеверовОбщество
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