Белый дом не обнаружил фактов сотрудничества Google с китайскими властями

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация не нашли свидетельств сотрудничества компании Google с правительством Китая, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее Трамп написал в Twitter, что изучит обвинения против компании Google в сотрудничестве с военными КНР. Президент процитировал инвестора Питера Тиля, который озвучил эти обвинения.

"Я не вижу ни одной области, а мы с президентом внимательно рассмотрели этот вопрос, так вот мы не видим ни одной области, в которой сотрудничество Google с правительством Китая могло бы вызвать обеспокоенность", - сообщил Мнучин в интервью телеканалу CNBC

По его словам, единственной формой взаимодействия Google и китайских властей является минимальная форма опенсорсинга. В то же время компания активно сотрудничает с Пентагоном.

"Я думаю, Google – это американская компания, которая хочет помочь США", - отметил глава Минфина.