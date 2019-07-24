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РИА Новости

Белый дом не обнаружил фактов сотрудничества Google с китайскими властями

Вчера, 15:51
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© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация не нашли свидетельств сотрудничества компании Google с правительством Китая, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.
Ранее Трамп написал в Twitter, что изучит обвинения против компании Google в сотрудничестве с военными КНР. Президент процитировал инвестора Питера Тиля, который озвучил эти обвинения.
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"Я не вижу ни одной области, а мы с президентом внимательно рассмотрели этот вопрос, так вот мы не видим ни одной области, в которой сотрудничество Google с правительством Китая могло бы вызвать обеспокоенность", - сообщил Мнучин в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, единственной формой взаимодействия Google и китайских властей является минимальная форма опенсорсинга. В то же время компания активно сотрудничает с Пентагоном.
"Я думаю, Google – это американская компания, которая хочет помочь США", - отметил глава Минфина.
Многие сервисы Google, включая флагманский поисковый портал и почтовый сервис Gmail, заблокированы в Китае.
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