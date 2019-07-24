Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T15:45Z
https://ria.ru/20190724/1556837375.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154931/00/1549310059_629:474:2779:1684_1036x0_80_0_0_032e5e1d91b21dbd9b276a34c977a3e1.jpg
РИА Новости

США отказались быть посредником в торговом споре Японии и Южной Кореи

Вчера, 15:45
207
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. США не намерены вмешиваться в качестве посредника в спор между Японией и Южной Кореей вокруг торговли и колониального прошлого, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон министру иностранных дел Японии Таро Коно, согласно сообщению агентства Киодо.
Встреча Болтона и Коно состоялась в понедельник в Токио, после чего американский чиновник улетел в Южную Корею.
Студенты из Южной Кореи во время акции против Дня Такэсимы в Сеуле. 22 февраля 2015
3 июля, 12:22
Зреет конфликт между Южной Кореей и Японией. Дойдет ли до торговой войныС 4 июля Япония ужесточает правила поставок в Южную Корею материалов, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров. Под удар попадут корейские гиганты электроники. Чем ответит Сеул?
Со ссылкой на источники в японском правительстве агентство утверждает, что Коно возложил всю ответственность за спор на Южную Корею, а Болтон выразил опасения по поводу дальнейшей судьбы альянса трех стран в области безопасности. Вместе с тем, как сообщает Киодо, Болтон призвал Токио и Сеул самостоятельно урегулировать разногласия.
В начале июля Япония вывела Южную Корею из режима наибольшего благоприятствования в поставках Сеулу некоторых материалов для производства электроники после того, как южнокорейский суд потребовал от японцев компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался во время японского колониализма в Корее (1910-1945 гг.).
Осенью прошлого года суд в Южной Корее постановил, что три японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries должны выплатить компенсации гражданам Южной Кореи за подневольный труд.
За неподчинение решению суда в Южной Корее начался процесс по продаже активов этих компаний.
Япония настаивает на том, что по совместному соглашению 1965 года уже заплатила Южной Корее компенсации за ущерб, причиненный этой стране в годы войны. В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
5 июня, 05:59
В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
132000
Обсудить 1
Джон БолтонЮжная КореяЯпонияСШАЭкономика
Рекомендуем
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о сроках перехода на расчеты в евро с ЕС
РИА
Новости
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея потребовала от КНДР воздержаться от ракетных испытаний
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы
Facebook
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
Лента
новостей
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Виды Москвы
Британскому бизнесу презентовали инвестиционный потенциал Москвы
Иваново, Россия
Ивановская область намерена расширить сотрудничество с Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер допустил предъявление обвинений Трампу после окончания его мандата
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Японские СМИ сообщили о планах Медведева посетить южные Курилы
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Белорусский оператор "Дружбы" ищет консенсус с Россией по транзиту
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
МИД не ожидает изменений в отношениях с Лондоном после назначения Джонсона
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Киев ничего не делает для возобновления соцвыплат, заявили в ДНР
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Минобороны ответило на заявление США об обеспечении "Рукбана" продуктами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния