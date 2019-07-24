США отказались быть посредником в торговом споре Японии и Южной Кореи

ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. США не намерены вмешиваться в качестве посредника в спор между Японией и Южной Кореей вокруг торговли и колониального прошлого, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон министру иностранных дел Японии Таро Коно, согласно сообщению агентства США не намерены вмешиваться в качестве посредника в спор между Японией и Южной Кореей вокруг торговли и колониального прошлого, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон министру иностранных дел Японии Таро Коно, согласно сообщению агентства Киодо

Встреча Болтона и Коно состоялась в понедельник в Токио, после чего американский чиновник улетел в Южную Корею.

Со ссылкой на источники в японском правительстве агентство утверждает, что Коно возложил всю ответственность за спор на Южную Корею, а Болтон выразил опасения по поводу дальнейшей судьбы альянса трех стран в области безопасности. Вместе с тем, как сообщает Киодо, Болтон призвал Токио и Сеул самостоятельно урегулировать разногласия.

В начале июля Япония вывела Южную Корею из режима наибольшего благоприятствования в поставках Сеулу некоторых материалов для производства электроники после того, как южнокорейский суд потребовал от японцев компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался во время японского колониализма в Корее (1910-1945 гг.).

Осенью прошлого года суд в Южной Корее постановил, что три японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries должны выплатить компенсации гражданам Южной Кореи за подневольный труд.

За неподчинение решению суда в Южной Корее начался процесс по продаже активов этих компаний.