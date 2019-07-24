"Энел Россия" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.
Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Конаковская ГРЭС - на 8,4%, до 2,8 миллиарда кВт.ч. Самое большое снижение у Невинномысской ГРЭС - на 6,7%, до 3,49 миллиарда кВт.ч. Крупнейшая электростанция компании - Рефтинская ГРЭС - снизила выработку на 4,2%, до 8,89 миллиарда кВт.ч.
Продажи тепла "Энел Россия" сократились на 11,6% и составили 2,43 миллиона Гкал.
Общая установленная электрическая мощность электростанций "Энел Россия" - 9,4 тысячи МВт, тепловая - 2,38 тысячи Гкал/ч. Доля Enel S.p.A в уставном капитале компании "Энел Россия" - 56,4%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19%, доля Prosperity Capital Management Limited - 7,7%, доля прочих миноритарных акционеров - 16,9%.