Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T15:45Z
https://ria.ru/20190724/1556837333.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%

Вчера, 15:45
59
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.
Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Конаковская ГРЭС - на 8,4%, до 2,8 миллиарда кВт.ч. Самое большое снижение у Невинномысской ГРЭС - на 6,7%, до 3,49 миллиарда кВт.ч. Крупнейшая электростанция компании - Рефтинская ГРЭС - снизила выработку на 4,2%, до 8,89 миллиарда кВт.ч.
Продажи тепла "Энел Россия" сократились на 11,6% и составили 2,43 миллиона Гкал.
Общая установленная электрическая мощность электростанций "Энел Россия" - 9,4 тысячи МВт, тепловая - 2,38 тысячи Гкал/ч. Доля Enel S.p.A в уставном капитале компании "Энел Россия" - 56,4%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19%, доля Prosperity Capital Management Limited - 7,7%, доля прочих миноритарных акционеров - 16,9%.
Рефтинская ГРЭС
23 июля, 19:08
Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС "дочке" СГК
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭнел РоссияРоссия
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" в январе – июне увеличила перевозку пассажиров на 13,4%
РИА
Новости
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 13,4%
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот отмечает 55-летний юбилей полетов на Кипр
Лента
новостей
Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Отдел бытовой химии в магазине
Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Дамаск
Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэльские власти представят детали атаки на энергосистемы страны
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
В Тегеране сообщили о сроках проведения саммита Ирана, России и Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
Лента новостейМолния