"Энел Россия" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Энел Россия" в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,59 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании.

Из четырех электростанций компании выработку увеличила только Конаковская ГРЭС - на 8,4%, до 2,8 миллиарда кВт.ч. Самое большое снижение у Невинномысской ГРЭС - на 6,7%, до 3,49 миллиарда кВт.ч. Крупнейшая электростанция компании - Рефтинская ГРЭС - снизила выработку на 4,2%, до 8,89 миллиарда кВт.ч.