Суд в Армении признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Армении отклонил в среду жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, признавшего нарушением прав экс-президента страны Роберта Кочаряна наложение ареста на его имущество, передает корреспондент РИА Новости.

Седьмого июня суд общей юрисдикции Еревана частично удовлетворил поданную адвокатом Ованнесом Худояном жалобу на арест имущества Кочаряна, признав нарушение его прав. Решение было позднее обжаловано прокуратурой. Арест на имущество и банковские счета бывшего президента был наложен 30 июля 2018 года.

"Отклонить поданную генеральной прокуратурой жалобу на решение суда первой инстанции. Оставить в силе решение суда первой инстанции", - сказал, оглашая решение, судья Апелляционного суда Арсен Никогосян.

Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян заявил журналистам, что арест имущества бывшего президента не обоснован. "Этим (арестом – ред.) обвинение не аргументируется и не оспаривается. Просто это укладывается в логику давлений на Кочаряна с использованием правовых и неправовых инструментов", - сказал Худоян. По его словам, арест наложен на все имущество Кочаряна, кроме пенсии. Он добавил, что полномочиями по отмене ареста обладает судья по делу экс-президента Давид Григорян.

Сам Кочарян на судебном заседании заявил, что у него изъяты документы, свидетельствующие о законности имущества. По его словам, ему нужно оплачивать коммунальные услуги, услуги адвокатов. "Мне не делает чести, имея возможности, обращаться за помощью к родным и близким… Существует практика, когда человека лишают всего, в том числе возможности защищаться…Уже год нарушаются мои права", - сказал Кочарян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.