Эксперт рассказал, как жителям Сибири спастись от смога из-за пожаров

К настоящему времени более 63 тысяч человек поддержали петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. По данным Росгидромета, смогом от лесных пожаров охвачены Красноярский край, Хакасия, Эвенкия, Туруханский район, юг Таймырского округа и ХМАО.

"В какой-то степени спасают марлевые повязки, но только в какой-то степени и не тех людей, у которых есть заболевания органов дыхания. В любом случае, это препятствует дыханию, которое есть у здорового человека. Нужно быть осторожным. Если возникают затруднения, то марлевые повязки использовать не нужно... Затянуть марлей окна, если есть такая возможность. Максимально использовать вентиляторы. Резко уменьшить какие-либо спортивные мероприятия в городе, потому что при этом учащается частота дыхания и, следовательно, человек больше соприкасается с загрязненным атмосферным воздухом", - уточнил Ревич.