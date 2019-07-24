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РИА Новости

Эксперт рассказал, как жителям Сибири спастись от смога из-за пожаров

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Марлевые повязки, защита на окна и использование вентиляторов помогут снизить влияние на здоровье людей смога, который распространился на города в Сибири из-за пожаров, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, председатель общественного совета при Росприродназдоре Борис Ревич.
К настоящему времени более 63 тысяч человек поддержали петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. По данным Росгидромета, смогом от лесных пожаров охвачены Красноярский край, Хакасия, Эвенкия, Туруханский район, юг Таймырского округа и ХМАО.
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"В какой-то степени спасают марлевые повязки, но только в какой-то степени и не тех людей, у которых есть заболевания органов дыхания. В любом случае, это препятствует дыханию, которое есть у здорового человека. Нужно быть осторожным. Если возникают затруднения, то марлевые повязки использовать не нужно... Затянуть марлей окна, если есть такая возможность. Максимально использовать вентиляторы. Резко уменьшить какие-либо спортивные мероприятия в городе, потому что при этом учащается частота дыхания и, следовательно, человек больше соприкасается с загрязненным атмосферным воздухом", - уточнил Ревич.
По данным регионального лесопожарного центра, на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь - 110 тысяч гектаров.
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