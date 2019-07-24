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РИА Новости
Новости Подмосковья

Порядка 10 млн поездок совершили жители Подмосковья по новым маршрутам

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Руслан КривобоковГородской автобус "Мострансавто"
Городской автобус Мострансавто
© РИА Новости / Руслан Кривобоков
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. С начала 2019 года "Мострансавто" начало обслуживать еще 74 муниципальных и межмуниципальных маршрута по регулируемым тарифам с действующими льготами. На этих маршрутах жители Подмосковья уже совершили порядка 10 миллионов поездок, сообщил телеканал "360".
Новые маршруты проходят по территории Дмитрова, Домодедова, Ивантеевки, Коломны, Люберец, Мытищ, Наро-Фоминска, Одинцова, Подольска, Сергиева Посада, Серпухова, Ступина, Химок, Шатуры и Щелкова.
На маршруты выходит более 150 автобусов большого, среднего и малого классов, которые оснащены современным оборудованием для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Ежедневно новыми маршрутами пользуется свыше 55 тысяч жителей.
Во всех автобусах для оплаты проезда можно воспользоваться картами "Стрелка", "Тройка/Стрелка", а также банковской картой с бесконтактной технологией или гаджетами с системой NFC. Оплатить проезд можно и наличными.
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