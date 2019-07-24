Порядка 10 млн поездок совершили жители Подмосковья по новым маршрутам

На маршруты выходит более 150 автобусов большого, среднего и малого классов, которые оснащены современным оборудованием для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Ежедневно новыми маршрутами пользуется свыше 55 тысяч жителей.

Во всех автобусах для оплаты проезда можно воспользоваться картами "Стрелка", "Тройка/Стрелка", а также банковской картой с бесконтактной технологией или гаджетами с системой NFC. Оплатить проезд можно и наличными.