Порядка 10 млн поездок совершили жители Подмосковья по новым маршрутам

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. С начала 2019 года "Мострансавто" начало обслуживать еще 74 муниципальных и межмуниципальных маршрута по регулируемым тарифам с действующими льготами. На этих маршрутах жители Подмосковья уже совершили порядка 10 миллионов поездок, сообщил телеканал "360".
Новые маршруты проходят по территории Дмитрова, Домодедова, Ивантеевки, Коломны, Люберец, Мытищ, Наро-Фоминска, Одинцова, Подольска, Сергиева Посада, Серпухова, Ступина, Химок, Шатуры и Щелкова.
На маршруты выходит более 150 автобусов большого, среднего и малого классов, которые оснащены современным оборудованием для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Ежедневно новыми маршрутами пользуется свыше 55 тысяч жителей.
Во всех автобусах для оплаты проезда можно воспользоваться картами "Стрелка", "Тройка/Стрелка", а также банковской картой с бесконтактной технологией или гаджетами с системой NFC. Оплатить проезд можно и наличными.