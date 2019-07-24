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РИА Новости

Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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"Вокруг российско-американского ДСНВ складывается весьма сложная ситуация: с одной стороны - он в целом успешно продолжает действовать, работают должным образом механизмы верификации и взаимной транспарентности", - сказал Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.
"В то же время в 2015 году США начали в одностороннем порядке выводить из засчета свои СНВ, в итоге объявив их переоборудованными. Подтвердить результаты переоборудования, как того требует договор, мы не можем... Обязательство американской стороны вписаться в "потолок" по развернутым и неразвернутым пусковым установкам не выполнено", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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