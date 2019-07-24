Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

"Вокруг российско-американского ДСНВ складывается весьма сложная ситуация: с одной стороны - он в целом успешно продолжает действовать, работают должным образом механизмы верификации и взаимной транспарентности", - сказал Рябков на заседании международного комитета Совета Федерации.