Красноярские власти призвали предприятия временно ограничить выбросы

КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Временное ограничение выбросов в атмосферу предприятиями, работающими в Красноярске, поможет улучшить ситуацию с задымлением, накрывшем город в результате лесных пожаров, сказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время оперативного совещания.
"Мы все живем здесь и дышим одним воздухом. Поэтому предлагаю не только приостановить работу городских производств, связанных с пылением, но и осуществить проливы территорий на промышленных площадках. Очень важно делать это тщательно и интенсивно именно сейчас, когда у нас сохраняется высокий уровень задымления", - сказал Усс на совещании по ситуации с лесными пожарами и экологической обстановке на территории региона.
Губернатор обратился с просьбой к исполняющему обязанности начальника ФГБУ "Среднесибирское УГМС" Сергею Сережкину рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в краевом центре, чтобы максимально снизить воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду.
По мнению специалистов Гидрометцентра, в настоящее время Красноярске недостаточно условий для введения режима НМУ.
По данным регионального лесопожарного центра, на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь - 110 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга более 41 пожара на площади 340 тысяч гектаров.