Красноярские власти призвали предприятия временно ограничить выбросы

КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. Временное ограничение выбросов в атмосферу предприятиями, работающими в Красноярске, поможет улучшить ситуацию с задымлением, накрывшем город в результате лесных пожаров, сказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время оперативного совещания.

"Мы все живем здесь и дышим одним воздухом. Поэтому предлагаю не только приостановить работу городских производств, связанных с пылением, но и осуществить проливы территорий на промышленных площадках. Очень важно делать это тщательно и интенсивно именно сейчас, когда у нас сохраняется высокий уровень задымления", - сказал Усс на совещании по ситуации с лесными пожарами и экологической обстановке на территории региона.

Губернатор обратился с просьбой к исполняющему обязанности начальника ФГБУ "Среднесибирское УГМС" Сергею Сережкину рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в краевом центре, чтобы максимально снизить воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду.

По мнению специалистов Гидрометцентра, в настоящее время Красноярске недостаточно условий для введения режима НМУ.