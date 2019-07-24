МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветром с порывами до 15 метров в секунду до вечера среды, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидается гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также напоминают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Согласно сообщению столичного ГУ МЧС, при сильном ветре, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также нельзя укрываться под деревьями. Кроме того, рекомендовано парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.