В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По последним данным Организации Объединенных Наций, все больше сирийский граждан хотят вернуться в места постоянного проживания, несмотря на сложные условия, сообщила в среду журналистам главный координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер.

"Подтверждаем, что, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась, все больше сирийцев предпочитают вернуться домой, несмотря на сложные условия, в которых им придется оказаться", - сказала она на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

По словам Флейшер, в Сирии до сих пор есть районы, в которых имеются не обезвреженные от взрывоопасных изделий участки земли, где разрушены дома, больницы, школы, ограничен доступ к основным социальным услугам.

По имеющейся у ООН информации, за последние три года в Сирию возвратились более 2 миллионов граждан. В 2017 году вернулись 674 000 человек, в 2018 году - 1,2 миллиона и в 2019 году - уже 136 000 сирийцев.