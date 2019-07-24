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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По последним данным Организации Объединенных Наций, все больше сирийский граждан хотят вернуться в места постоянного проживания, несмотря на сложные условия, сообщила в среду журналистам главный координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер.
"Подтверждаем, что, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась, все больше сирийцев предпочитают вернуться домой, несмотря на сложные условия, в которых им придется оказаться", - сказала она на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.
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По словам Флейшер, в Сирии до сих пор есть районы, в которых имеются не обезвреженные от взрывоопасных изделий участки земли, где разрушены дома, больницы, школы, ограничен доступ к основным социальным услугам.
По имеющейся у ООН информации, за последние три года в Сирию возвратились более 2 миллионов граждан. В 2017 году вернулись 674 000 человек, в 2018 году - 1,2 миллиона и в 2019 году - уже 136 000 сирийцев.
При этом, как отметила представитель ООН, фактическое количество вернувшихся сирийцев, вероятно, выше, поскольку представленные цифры отражают только число граждан, прошедших самостоятельную регистрацию в государственных органах.
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