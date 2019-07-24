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РИА Новости

Зеленский обсудил с послами G7 выборы в Раду и ситуацию в Донбассе

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки", главами представительств ЕС и НАТО на Украине итоги выборов в Верховную раду, проведение реформ в стране и ситуацию в Донбассе, сообщила в среду его пресс-служба.
"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ на Украине и главами представительств Европейского союза и НАТО на Украине… Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг станицы Луганской", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, Зеленский также обсудил с участниками встречи прошедшие на Украине внеочередные парламентские выборы. Кроме того, стороны обсудили проведение в стране реформ, а также поддержку Украины международными партнерами.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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