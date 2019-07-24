Зеленский обсудил с послами G7 выборы в Раду и ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки", главами представительств ЕС и НАТО на Украине итоги выборов в Верховную раду, проведение реформ в стране и ситуацию в Донбассе, сообщила в среду его пресс-служба.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ на Украине и главами представительств Европейского союза и НАТО на Украине… Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг станицы Луганской", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский также обсудил с участниками встречи прошедшие на Украине внеочередные парламентские выборы. Кроме того, стороны обсудили проведение в стране реформ, а также поддержку Украины международными партнерами.