В Москве после проверки прокуратуры приостановили работу концертного зала

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эксплуатация концертного зала на Шмитовском проезде в центре Москвы приостановлена после проверки соблюдения требований пожарной безопасности, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Внеплановой проверкой, проведенной прокуратурой совместно с отделом управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве, в помещениях концертного зала выявлены многочисленные грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Так, помещения основного зала не были оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, помещения антресольного этажа и офисов не были обеспечены эвакуационными выходами, перечислили в надзорном ведомстве.

"В связи с выявленными нарушениями прокурор Центрального административного округа направил в Преображенский районный суд Москвы исковое заявление о запрете эксплуатации объекта до устранения нарушений требований пожарной безопасности... Исковые требования прокурора округа удовлетворены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до фактического исполнения судебного решения работа зала приостановлена, устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой округа.