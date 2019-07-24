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РИА Новости
Культура

В Москве после проверки прокуратуры приостановили работу концертного зала

Вчера, 14:33
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эксплуатация концертного зала на Шмитовском проезде в центре Москвы приостановлена после проверки соблюдения требований пожарной безопасности, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Внеплановой проверкой, проведенной прокуратурой совместно с отделом управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве, в помещениях концертного зала выявлены многочисленные грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Так, помещения основного зала не были оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, помещения антресольного этажа и офисов не были обеспечены эвакуационными выходами, перечислили в надзорном ведомстве.
"В связи с выявленными нарушениями прокурор Центрального административного округа направил в Преображенский районный суд Москвы исковое заявление о запрете эксплуатации объекта до устранения нарушений требований пожарной безопасности... Исковые требования прокурора округа удовлетворены", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до фактического исполнения судебного решения работа зала приостановлена, устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой округа.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, речь идет о концертном зале комплекса Cition Hall. На сайте Cition Hall указывается, что размер территории комплекса составляет 15 тысяч квадратных метров. Общая площадь комплекса – 4 тысячи квадратных метров, вместимость главного зала – 5 тысяч человек.
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