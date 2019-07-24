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РИА Новости

Сеул намерен провести переговоры с Москвой по авиаинциденту, сообщили СМИ

Вчера, 14:31
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© REUTERS / Joint Staff Office of the Defense Ministry of JapanСнимок российского бомбардировщика Ту-95, опубликованный Министерством обороны Японии. 23 июля 2019
Снимок российского бомбардировщика Ту-95, опубликованный Министерством обороны Японии. 23 июля 2019
© REUTERS / Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan
ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Южная Корея рассчитывает провести 25 июля в Сеуле рабочие переговоры с Россией по ситуации с пролетом российского военного самолета близ южнокорейского острова Токто в Японском море.
Как сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на источник в южнокорейском министерстве обороны, на предстоящих переговорах военное ведомство этой страны представит свои материалы по инциденту.
Истребитель F-16 ВВС Южной Кореи
23 июля, 11:21
Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом в Японском море
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
23 июля, 17:22
Эксперт: Россия и Китай готовы выступить гарантами безопасности в АТР
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там.
Позже МО РФ сообщило, что российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время патрулирования авиационная группа России и Китая 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Минобороны РФ назвало действия южнокорейских летчиков по отношению к воздушному патрулю РФ и Китая "воздушным хулиганством". В МО РФ добавили, что военному атташе Южной Кореи вручена нота из-за действий южнокорейских самолетов.
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Южная КореяКитайРоссияВ мире
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