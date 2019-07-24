Аэрофлот отмечает 55-летний юбилей полетов на Кипр

МОСКВА, 24 июл – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот отметил 55-летие с начала полетов на Кипр. Первый рейс был выполнен в аэропорт города Никосия на самолете Ил-18. С 1976 года Аэрофлот начал летать в третий по величине город острова – Ларнаку. Кипр является одним из самых популярных туристических направлений в маршрутной сети Аэрофлота, которое неизменно пользуется спросом. В летний период компания выполняет в Ларнаку три ежедневных рейса из Шереметьево. По итогам 2018 года Аэрофлот обслужил на этой линии 228 тысяч пассажиров.

Группа "Аэрофлот" связывает Кипр не только с Москвой, но и с Северной столицей. Авиакомпания "Россия" выполняет ежедневный рейс в Ларнаку из Санкт-Петербурга. Полеты осуществляются под коммерческим управлением Аэрофлота.

Кипр является синонимом комфортного пляжного отдыха. Менее чем за 4 часа полета путешественник оказывается на знаменитых на весь мир чистейших пляжах, отмеченных Голубыми флагами. На Кипре сохранились памятники древних цивилизаций: строения эпохи неолита, развалины древних городов, подземный некрополь Царские гробницы. Православные святыни – чудотворная икона Богородицы, которую написал апостол Лука, и частица Животворящего Креста Господня – привлекают паломников и верующих со всего мира. Любители пеших прогулок и треккинга смогут изучить сеть экологических пешеходных троп. Поклонников экстремальных видов спорта ждут скалолазные трассы различных уровней трудности.

Пассажиры выбирают рейсы Аэрофлота на Кипр за неизменно высокий уровень сервиса. Премиальный статус Аэрофлота подтверждают наиболее авторитетные рейтинги – "четыре звезды" от британского агентства Skytrax и "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.