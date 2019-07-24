Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:30Z
https://ria.ru/20190724/1556833833.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/34/1556113438_0:0:3057:1719_1036x0_80_0_0_d46a6b2a21eee55038c0f8ed29e6fc0d.jpg
РИА Новости

Аэрофлот отмечает 55-летний юбилей полетов на Кипр

Вчера, 14:30
21
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 24 июл – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот отметил 55-летие с начала полетов на Кипр. Первый рейс был выполнен в аэропорт города Никосия на самолете Ил-18. С 1976 года Аэрофлот начал летать в третий по величине город острова – Ларнаку. Кипр является одним из самых популярных туристических направлений в маршрутной сети Аэрофлота, которое неизменно пользуется спросом. В летний период компания выполняет в Ларнаку три ежедневных рейса из Шереметьево. По итогам 2018 года Аэрофлот обслужил на этой линии 228 тысяч пассажиров.
Группа "Аэрофлот" связывает Кипр не только с Москвой, но и с Северной столицей. Авиакомпания "Россия" выполняет ежедневный рейс в Ларнаку из Санкт-Петербурга. Полеты осуществляются под коммерческим управлением Аэрофлота.
Кипр является синонимом комфортного пляжного отдыха. Менее чем за 4 часа полета путешественник оказывается на знаменитых на весь мир чистейших пляжах, отмеченных Голубыми флагами. На Кипре сохранились памятники древних цивилизаций: строения эпохи неолита, развалины древних городов, подземный некрополь Царские гробницы. Православные святыни – чудотворная икона Богородицы, которую написал апостол Лука, и частица Животворящего Креста Господня – привлекают паломников и верующих со всего мира. Любители пеших прогулок и треккинга смогут изучить сеть экологических пешеходных троп. Поклонников экстремальных видов спорта ждут скалолазные трассы различных уровней трудности.
Пассажиры выбирают рейсы Аэрофлота на Кипр за неизменно высокий уровень сервиса. Премиальный статус Аэрофлота подтверждают наиболее авторитетные рейтинги – "четыре звезды" от британского агентства Skytrax и "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" в январе – июне увеличила перевозку пассажиров на 13,4%
РИА
Новости
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 13,4%
Смартфон
ВТБ планирует в 2020 году запустить обновленное мобильное приложение
Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь ведущее к Крымскому мосту
Нацпроект по безопасным и качественным дорогам на Кубани реализовали на 45%
Лента
новостей
"Энел Россия" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,3%
Девушка с ноутбуком на пляже
Эксперты нашли самые дешевые туры на море в августе
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Угроза санкций не заставит Турцию изменить курс, заявил Эрдоган
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Офис Zuger Kantonalbank в Швейцарии
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Мэр Киева Виталий Кличко
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Никита Белянкин
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
В США на рабочем месте нашли тело давно пропавшего сотрудника магазина
В Москву придет сильное похолодание
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Лента новостейМолния