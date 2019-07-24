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РИА Новости

Аксенов пообещал каждому городу Крыма по "приличному" парку к 2020 году

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Аксенов. Архивное фото
ПГТ РАЗДОЛЬНОЕ (Крым), 24 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать вопрос строительства по одному "приличному" парку в каждом райцентре и городе республики.
"Во всех районных центрах и городах республики Крым по одному приличному парку, соответствующему уровню и потребностям людей, должны быть сделаны в 2020 году", - сказал Аксенов на выездном совещании в Раздольненском районе.
По его словам, в Симферополе будет обустроен парк имени Гагарина и участок возле республиканского Дворца культуры профсоюзов. На эти цели будет направлено около 1,2 миллиарда рублей.
"Это только в городе Симферополе. В дальнейшем в каждом райцентре в 2020 году мы должны по парку сделать", - сказал Аксенов.
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Новости - НедвижимостьСергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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