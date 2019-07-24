Аксенов пообещал каждому городу Крыма по "приличному" парку к 2020 году

ПГТ РАЗДОЛЬНОЕ (Крым), 24 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать вопрос строительства по одному "приличному" парку в каждом райцентре и городе республики.

"Во всех районных центрах и городах республики Крым по одному приличному парку, соответствующему уровню и потребностям людей, должны быть сделаны в 2020 году", - сказал Аксенов на выездном совещании в Раздольненском районе.

По его словам, в Симферополе будет обустроен парк имени Гагарина и участок возле республиканского Дворца культуры профсоюзов. На эти цели будет направлено около 1,2 миллиарда рублей.