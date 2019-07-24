Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска

ДАМАСК, 24 июл - РИА Новости. Российская компания изучает вопрос строительства трех тысяч единиц жилья в пригороде Дамаска Димасе, заявил в интервью РИА Новости министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатыф.

"У нас на уровне министерства жилищного строительства есть соглашение с российской компанией по поставке инженерной техники, включая бетоновозы, подъемные краны и т.д. Начался процесс поставок, и мы ждем их получения. Стоимость контракта составляет в пределах 8 миллиардов сирийских фунтов (около 15,5 миллиона долларов США - ред.)", - заявил министр.

По его словам, компания занимается в Сирии и другими проектами, на которые будет потрачена эта сумма.

"Например, компания рассматривает заключение договора с министерством жилищного строительства для строительства трех тысяч единиц жилья в Димасе, в пригороде Дамаска. Она будет финансировать этот совместный проект между российской компанией и генеральной организацией по жилищному строительству", - добавил министр.

Название компании министр не сообщил.

В конце июня пресс-служба министерства общественных работ и жилищного строительства Сирии сообщила, что делегация представителей российских строительных компаний обсудила возможное сотрудничество с Сирией. Помощник министра Мазен Лаххам заявил о важности сотрудничества с компаниями из РФ, в частности, в сфере технологий быстрого строительства и модернизации тяжелой техники. Также рассматривается участие российских компаний в работах по сносу зданий и вывозе обломков.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.