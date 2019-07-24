Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:21Z
https://ria.ru/20190724/1556833437.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_0:41:3081:1774_1036x0_80_0_0_d51950f1e7130e66da6c8e1ca513c3f3.jpg
РИА Новости

Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска

Вчера, 14:21
244
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 24 июл - РИА Новости. Российская компания изучает вопрос строительства трех тысяч единиц жилья в пригороде Дамаска Димасе, заявил в интервью РИА Новости министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатыф.
"У нас на уровне министерства жилищного строительства есть соглашение с российской компанией по поставке инженерной техники, включая бетоновозы, подъемные краны и т.д. Начался процесс поставок, и мы ждем их получения. Стоимость контракта составляет в пределах 8 миллиардов сирийских фунтов (около 15,5 миллиона долларов США - ред.)", - заявил министр.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
22 июля, 19:56
Представители Москвы и Дамаска обсудили ситуацию в Сирии
По его словам, компания занимается в Сирии и другими проектами, на которые будет потрачена эта сумма.
"Например, компания рассматривает заключение договора с министерством жилищного строительства для строительства трех тысяч единиц жилья в Димасе, в пригороде Дамаска. Она будет финансировать этот совместный проект между российской компанией и генеральной организацией по жилищному строительству", - добавил министр.
Название компании министр не сообщил.
В конце июня пресс-служба министерства общественных работ и жилищного строительства Сирии сообщила, что делегация представителей российских строительных компаний обсудила возможное сотрудничество с Сирией. Помощник министра Мазен Лаххам заявил о важности сотрудничества с компаниями из РФ, в частности, в сфере технологий быстрого строительства и модернизации тяжелой техники. Также рассматривается участие российских компаний в работах по сносу зданий и вывозе обломков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
18 июля, 19:12
Маас отметил усилия России в вопросе политического процесса в Сирии
1000003
Обсудить 1
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирии рассказали о влиянии санкций на экономику страны
РИА
Новости
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев
Вид на город Алеппо
В Алеппо восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Экс-глава наукограда Циолковский получил шесть лет колонии за мошенничество
Лента
новостей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Молдавия готова налаживать экономические связи с Россией
Почти в каждом регионе России есть "экочернобыль", предупредили эксперты
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Минобороны ответило на заявление США об обеспечении "Рукбана" продуктами
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Гумпомощь ООН в Рукбане попадает в руки террористов, заявили в Минобороны
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о сроках перехода на расчеты в евро с ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Мэй посоветовала Корбину покинуть пост лидера оппозиции
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Мэй рада передать премьерство Джонсону
Сергей Аксенов
Аксенов пообещал каждому городу Крыма по "приличному" парку к 2020 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Лента новостейМолния