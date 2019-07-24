В подмосковном округе Луховицы построят школу на 154 места

"В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Школа на 154 места по адресу: городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, улица Центральная, участок 31а". Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2020 году", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.