В подмосковном округе Луховицы построят школу на 154 места

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Школу на 154 места построят в 2020 году в поселке Газопроводск городского округа Луховицы Московской области, говорится в пресс-релизе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
"В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Школа на 154 места по адресу: городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, улица Центральная, участок 31а". Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2020 году", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что возведение школы предусмотрено государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.