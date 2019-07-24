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В подмосковном округе Луховицы построят школу на 154 места

Вчера, 14:20
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Школу на 154 места построят в 2020 году в поселке Газопроводск городского округа Луховицы Московской области, говорится в пресс-релизе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Школа на 154 места по адресу: городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, улица Центральная, участок 31а". Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2020 году", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что возведение школы предусмотрено государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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