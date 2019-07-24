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РИА Новости

Россия намерена добиваться от США полного выполнения ДСНВ

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"После наступления контрольной даты мы публично заявили об американском нарушении. Как до, так и после контрольной даты, мы публично заявили об американском нарушении, вели с американцами интенсивный поиск путей разрешения этой проблемы. Но такое решение пока не найдено. Эти действия США, по нашей оценке, подрывают жизнеспособность ДСНВ и создают опасный прецедент односторонней трактовки ключевых обязательств по международному соглашению в сфере контроля над вооружениями. Мы намерены добиваться полноценного выполнения американской стороной всех положений ДСНВ", - заявил Рябков во время заседания международного комитета в Совете Федерации.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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