Россия намерена добиваться от США полного выполнения ДСНВ

"После наступления контрольной даты мы публично заявили об американском нарушении. Как до, так и после контрольной даты, мы публично заявили об американском нарушении, вели с американцами интенсивный поиск путей разрешения этой проблемы. Но такое решение пока не найдено. Эти действия США, по нашей оценке, подрывают жизнеспособность ДСНВ и создают опасный прецедент односторонней трактовки ключевых обязательств по международному соглашению в сфере контроля над вооружениями. Мы намерены добиваться полноценного выполнения американской стороной всех положений ДСНВ", - заявил Рябков во время заседания международного комитета в Совете Федерации.