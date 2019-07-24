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РИА Новости

Мэй рада передать премьерство Джонсону

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которой осталось всего несколько часов на этом посту, заявила, что рада передать полномочия экс-главе МИД Борису Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести страну из ЕС.
"Я рада отдать правление новому лидеру Консервативной партии и будущему премьеру, который работал в моем кабинете министров, и который, будучи консерватором и следуя обязательствам в соответствии с манифестом Консервативной партии, предан задаче выполнить волю народа, выраженную в 2016 году", - сказала Мэй во время последней в карьере премьера сессии ответов на вопросы парламентариев.
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Ее коллеги по парламенту, включая лидера оппозиции Джереми Корбина, не избегая критики в адрес уходящего премьера, отмечают ее чувство долга и преданность своей работе.
Мэй, в свою очередь, отметила, что после аудиенции у королевы Елизаветы Второй продолжит служить стране "как обычный парламентарий, представляющий округ Мэйденхед".
В среду днем Джонсон станет премьером страны.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПерестановка слагаемых
Перестановка слагаемых
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Перестановка слагаемых
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Борис ДжонсонТереза МэйВеликобританияВ мире
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