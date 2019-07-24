Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:16Z
https://ria.ru/20190724/1556833132.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155667/05/1556670581_0:172:1280:892_1036x0_80_0_0_96d881d12a1a7602fc359cbf5b770cab.jpg
РИА Новости

В Туве возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими

Вчера, 14:16
272
© пресс-служба МВД по Республике ТываДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
© пресс-служба МВД по Республике Тыва
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
КРАСНОЯРСК, 24 июл - РИА Новости. Следователи МВД Тувы возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП, в котором погибли четверо взрослых и трое детей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы МВД республики Ая Бюрбю.
"Наши следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими по части 5 статье 264 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что 18 июля на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров Lada, в том числе трое детей - трех, четырех и девяти лет. В главке СК сообщили, что были госпитализированы двое пострадавших.
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
14 июля, 08:00
Касается каждого. Почему так много внимания к "бытовой" катастрофе в Туве
110321
Обсудить 0
Следственный комитет РФТуваПроисшествия
Рекомендуем
Дом Культуры Октябрь снесен в Москве
На Ямале мужчина убил бывшую подругу ножкой от стула
РИА
Новости
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Урале
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Тела погибших в КБР альпинистов из Петербурга эвакуировали на вертолете
Лента
новостей
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирии рассказали о влиянии санкций на экономику страны
В Краснодаре загорелся автобус
Экс-глава наукограда Циолковский получил шесть лет колонии за мошенничество
В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
Прогулка по крышам Петербурга
Петербургские власти намерены закрыть крыши для нелегальных экскурсий
Дамаск
Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Молдавия готова налаживать экономические связи с Россией
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Во Владивостоке вспоминают погибших при пожаре в лагере детях
СК возбудил дело об избиении ребенка в Петербурге
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Лента новостейМолния