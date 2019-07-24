В Туве возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими

"Наши следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими по части 5 статье 264 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 18 июля на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров Lada, в том числе трое детей - трех, четырех и девяти лет. В главке СК сообщили, что были госпитализированы двое пострадавших.