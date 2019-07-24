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РИА Новости

Госдума приняла закон об отмене карточки продавца на розничных рынках

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Павел КомаровГусинобродский вещевой рынок в Новосибирске
Гусинобродский вещевой рынок в Новосибирске
© РИА Новости / Павел Комаров
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который отменяет оформление карточки продавца на всех розничных рынках России.
Вместо карточки при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на рынке продавцы должны будут иметь в наличии договор о предоставлении торгового места или его копию, а также документ, удостоверяющий их личность, то есть паспорт.
Именно эти документы теперь продавцы будут обязаны предъявлять по требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, а также управляющей рынком компании.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Редакция первого чтения освобождала от обязанности оформления карточки продавца только на универсальных рынках и лишь глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством.
Девушка с мобильным телефоном
Вчера, 14:06
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В окончательном варианте закон распространяется на все розничные рынки, в том числе сельскохозяйственные и специализированные, и на всех торгующих на них продавцов. Его цель - снизить административные барьеры и создать равные условия для торгующих на рынках.
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