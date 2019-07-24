Тейлор Свифт выложила в Сеть новую "откровенную" песню

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Тейлор Свифт выложила в YouTube новую песню Archer ("Стрелок").
Композиция станет пятым треком на предстоящем альбоме певицы под названием Lover, выход которого запланирован на 23 августа.
"Инстинктивно я всегда ставила очень уязвимые, личные, откровенные и эмоциональные песни пятым треком в своих предыдущих пластинках", - сказала Тейлор в Инстаграме, добавив, что новый релиз не будет исключением.
Она также сообщила поклонникам, что планирует вложить в новый альбом 120 страниц своего дневника для издания deluxe: "Я веду дневник с 13 лет, просмотрела его и отметила страницы, которые вам, как мне кажется, могут показаться интересными".
Тейлор Свифт и Ариана Гранде возглавили список номинантов на MTV Music Awards (у каждой по 10 номинаций), вручение премий состоится 26 августа 2019 года.
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