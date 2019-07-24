Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:08Z
https://ria.ru/20190724/1556832674.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция Константина Затулина

Вчера, 14:08
8
25 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина ЗАТУЛИНА.
23 июля Государственная Дума РФ утвердила Константина Затулина на пост специального представителя Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства. В рамках пресс-конференции речь пойдет о задачах, которые стоят перед спецпредставителем, вопросах миграции и путях решения проблем соотечественников, связанных с репатриацией и получением гражданства.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Пресс-конференция главы Комитета СФ по социальной политике В. Рязанского
РИА
Новости
ОТМЕНА. Пресс-конференция к 75-летию дипотношений между Россией и Сирией
Депутат Государственной Думы Константин Затулин
Госдума назначила Затулина спецпредставителем палаты по вопросам миграции
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о праве на временное проживание в России
Владимир Малиновский
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
Лента новостейМолния