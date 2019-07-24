Минобороны ответило на заявление США об обеспечении "Рукбана" продуктами

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. США ведут себя абсурдно, заявляя, что находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан должны обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости власти Сирии и России.

Об этом заявил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, комментируя позицию спецпредставителя президента США по Сирии Джеймса Джеффри.

По словам Мизинцева, американец "цинично заявляет, что … обеспечивать его [Рукбана] жителей продовольствием и предметами первой необходимости они не намерены, так как это якобы затянет пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок".

Российский генерал напомнил, что, по мнению РФ и Сирии, незаконное нахождение войск США на этой территории и есть основная причина нынешней ситуации.

"Единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование лагерей", - отметил Мизинцев.

И без того тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь продолжает стремительно ухудшаться, констатировал представитель Минобороны. Вопреки многочисленным обещаниям США, условия жизни в лагерях с начала года улучшить не удалось.