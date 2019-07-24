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РИА Новости

В ГД поддержали законопроект о праве переводить споры в российские суды

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект о праве россиян под санкциями переводить споры из иностранных судов в российские, отметив, что инициатива поможет защитить российских бизнесменов.
Госдума в среду намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские. Для защиты их прав на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества.
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"Мы поддерживаем этот законопроект. Думаю, что все наши коллеги поддержат его. Это правильная мера: мы должны защищать свою страну, ее экономику, ее бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями", - сказал Володин журналистам.
Он также назвал санкционные войны недопустимыми и заявил, что США и ряд других стран под видом санкций продвигают свою экономику и "свою повестку".
"Мы должны делать все, чтобы от этого не страдала наша экономика, наши граждане. Законопроект в первую очередь направлен на защиту наших предпринимателей, руководителей предприятий, владельцев бизнеса, чтобы они не страдали от недружественных действий других государств", - подчеркнул спикер Госдумы.
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