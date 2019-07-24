В ГД поддержали законопроект о праве переводить споры в российские суды

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект о праве россиян под санкциями переводить споры из иностранных судов в российские, отметив, что инициатива поможет защитить российских бизнесменов.

Госдума в среду намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские. Для защиты их прав на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества.

"Мы поддерживаем этот законопроект. Думаю, что все наши коллеги поддержат его. Это правильная мера: мы должны защищать свою страну, ее экономику, ее бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями", - сказал Володин журналистам.

Он также назвал санкционные войны недопустимыми и заявил, что США и ряд других стран под видом санкций продвигают свою экономику и "свою повестку".