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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета СФ по социальной политике В. Рязанского

Вчера, 13:52
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29 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия РЯЗАНСКОГО по итогам весенней сессии.
В ходе мероприятия будут прокомментированы поддержанные Комитетом законы в части пенсионного обеспечения, трудовых отношений, здравоохранения, в том числе по лекарственному обеспечению орфанных больных, в области поддержки семей с детьми и законы, направленные на обеспечение инвалидов.
Кроме того, речь пойдет о повышении качества и доступности медико-санитарной помощи, об особенностях ее организации в малочисленных сельских поселениях, о внедрении электронных услуг в медицине, а также об опыте организации долговременного ухода за пожилыми людьми, который был представлен в июне в Москве на Форуме социальных инноваций регионов.
По видеосвязи будут подключены площадки в Белгороде и Рязани.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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