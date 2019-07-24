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РИА Новости

СК отметил низкую вовлеченность предпринимателей в преступные сообщества

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает низкой вовлеченность российского бизнеса в преступные сообщества, в 2019 году ведомством возбуждено всего четыре таких уголовных дела, связанных со сферой предпринимательства.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне заявил, что под статью 210 УК РФ о преступном сообществе можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения.
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"В текущем году возбуждено только четыре уголовных дела по указанной статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что у нас в стране зарегистрировано 3,4 миллиона юридических лиц и 3,8 миллиона индивидуальных предпринимателей. То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность - нечастое явление", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
В 2018 году, по его словам, СК возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьей 210 УК РФ. "Большинство из них носит общеуголовный характер - связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями", - заметил глава ведомства.
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В конце июня поступивший в Госдуму законопроект о корректировке 210 статьи УК РФ в части послаблений для бизнеса был возвращён автору из-за отсутствия обязательного отзыва правительства. Депутат Рифат Шайхутдинов предлагал не распространять 210-ю на преступления, в частности, по статьям 159 ("мошенничество"), 160 ("присвоение или растрата"), 165 ("причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 171 ("незаконное предпринимательство"), 174 ("легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").
В начале июля уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с просьбой поддержать внесение изменений в статью УК РФ о преступном сообществе. Титов отметил, что ее в последнее время все чаще вменяют в качестве дополнительного состава по уголовным делам об экономических преступлениях, причем в основном это используется для продления сроков предварительного следствия до года и более, или чтобы иметь возможность избрать мерой пресечения заключение под стражу.
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