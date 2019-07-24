Эксперт прокомментировал обнародование Белой книги Китая

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Белая книга Китая по национальной обороне стала ответом Китая на опасения, возникающие у других стран в связи с растущей военной мощью КНР, Пекин вновь подчеркнул, что не заинтересован в экспансии и гегемонии, заявил РИА Новости в среду профессор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй.
Госсовет КНР в среду впервые с 2015 года обнародовал Белую книгу по национальной обороне, в которой отражены основные пункты оборонной политики страны, как по внутренней, так и по международной тематике. В документе указано, что глобальное военное соперничество усиливается, США стремятся к абсолютному военному доминированию в мире, а Россия проводит военные реформы, Китай же намерен наращивать военное сотрудничество с РФ и активнее вносить вклад в поддержание международной стабильности. В очередной раз подчеркивается, что Китай не стремится к экспансии и гегемонии.
Вчера, 12:05Роль "мирового жандарма" ‒ не для Китая. Аналитик оценил "Белую книгу" КНРКитай не намерен участвовать в гонке вооружений и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, говорится в "Белой книге" по обороне, опубликованной Пекином. Аналитик Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik прокомментировал этот документ.
Ван Ивэй отметил, что Белая книга четко и систематично разъясняет оборонную политику Китая в новую эру, поэтому имеет историческую важность. Он также указал, что в документе особо подчеркивается, каким образом следует обеспечить гармонию в мире, какие инструменты необходимы для поддержания глобального мира и развития.
По его словам, "это большой прогресс для китайской оборонной политики, можно сказать, что она больше не ограничена лишь вопросами обеспечения интересов национального суверенитета, безопасности и развития, но Китай также добровольно разъясняет взятые на себя международные обязательства".
"Китай является социалистическим государством и модернизирует свою армию, основываясь на традиционной культуре, но при этом дорожит миром. В Белой книге подчеркивается, что Китай не стремится к экспансии, гегемонии или расширению сфер влияния, и это является основой традиционной китайской культуры и неотъемлемой характеристикой Китая как социалистического государства. Это стало эффективным ответом на обеспокоенность международного сообщества, связанную с растущей военной мощью Китая", - сказал аналитик.
Он отметил, что у китайской армии есть крайне важная миссия по противостоянию нарастающих внутри страны сепаратистских сил, одновременно с этим Китай должен исполнять взятые на себя обязательства по защите глобального мира и развития.
По его словам, теория о китайской угрозе сформирована на Западе, где о КНР судят, исходя из собственной культуры, исторической памяти и системы, но этот образ - лишь их искаженное представление о Китае, "поэтому Белая книга открыто разъясняет культурные первопричины национальной оборонной политики, основы ее системы, только так можно эффективно устранить (опасения – ред)".
"Несомненно, им (Западу – ред.) необходима эта "теория китайской угрозы", порой невозможно разбудить человека, притворяющегося спящим, тут ничего не поделаешь", - сказал эксперт.
Военные расходы
В ответ на частую внешнюю критику, связанную с активным ростом расходов на оборону, власти КНР в Белой книге указали, что военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, так как в настоящий момент по-прежнему остается большой разрыв между военными расходами и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств и своего развития, "военные расходы Китая открыты и прозрачны, они рациональны и целесообразны".
В настоящий момент военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2019 год, военные расходы вырастут на 7,5% и составят 177,6 миллиарда долларов. В Белой книге подчеркивается, что новая военная стратегия США спровоцировала напряженную конкуренцию между крупными странами, что привело к существенному росту военных расходов.
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"Увеличение военных расходов Китая отвечает требованиям экономического развития страны, скорость экономического роста увеличилась, соответственно, необходимо нарастить расходы на оборону. Повышение военных расходов также является необходимостью для обеспечения глобального мира", - считает Ван Ивэй.
Помимо этого, отметил он, "в военной сфере есть еще фактор технической революции - НАТО во главе с США постоянно увеличивает инвестиции в военные разработки и исследования, для обеспечения великого возрождения китайской нации и для еще большего вклада в обеспечение мира Китаю необходимо обеспечить стабильный рост военных расходов".