Эксперт прокомментировал обнародование Белой книги Китая

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Белая книга Китая по национальной обороне стала ответом Китая на опасения, возникающие у других стран в связи с растущей военной мощью КНР, Пекин вновь подчеркнул, что не заинтересован в экспансии и гегемонии, заявил РИА Новости в среду профессор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй.

Госсовет КНР в среду впервые с 2015 года обнародовал Белую книгу по национальной обороне, в которой отражены основные пункты оборонной политики страны, как по внутренней, так и по международной тематике. В документе указано, что глобальное военное соперничество усиливается, США стремятся к абсолютному военному доминированию в мире, а Россия проводит военные реформы, Китай же намерен наращивать военное сотрудничество с РФ и активнее вносить вклад в поддержание международной стабильности. В очередной раз подчеркивается, что Китай не стремится к экспансии и гегемонии.

Ван Ивэй отметил, что Белая книга четко и систематично разъясняет оборонную политику Китая в новую эру, поэтому имеет историческую важность. Он также указал, что в документе особо подчеркивается, каким образом следует обеспечить гармонию в мире, какие инструменты необходимы для поддержания глобального мира и развития.

По его словам, "это большой прогресс для китайской оборонной политики, можно сказать, что она больше не ограничена лишь вопросами обеспечения интересов национального суверенитета, безопасности и развития, но Китай также добровольно разъясняет взятые на себя международные обязательства".

"Китай является социалистическим государством и модернизирует свою армию, основываясь на традиционной культуре, но при этом дорожит миром. В Белой книге подчеркивается, что Китай не стремится к экспансии, гегемонии или расширению сфер влияния, и это является основой традиционной китайской культуры и неотъемлемой характеристикой Китая как социалистического государства. Это стало эффективным ответом на обеспокоенность международного сообщества, связанную с растущей военной мощью Китая", - сказал аналитик.

Он отметил, что у китайской армии есть крайне важная миссия по противостоянию нарастающих внутри страны сепаратистских сил, одновременно с этим Китай должен исполнять взятые на себя обязательства по защите глобального мира и развития.

По его словам, теория о китайской угрозе сформирована на Западе, где о КНР судят, исходя из собственной культуры, исторической памяти и системы, но этот образ - лишь их искаженное представление о Китае, "поэтому Белая книга открыто разъясняет культурные первопричины национальной оборонной политики, основы ее системы, только так можно эффективно устранить (опасения – ред)".

"Несомненно, им (Западу – ред.) необходима эта "теория китайской угрозы", порой невозможно разбудить человека, притворяющегося спящим, тут ничего не поделаешь", - сказал эксперт.

Военные расходы

В ответ на частую внешнюю критику, связанную с активным ростом расходов на оборону, власти КНР в Белой книге указали, что военные расходы Китая будут расти умеренными темпами, так как в настоящий момент по-прежнему остается большой разрыв между военными расходами и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств и своего развития, "военные расходы Китая открыты и прозрачны, они рациональны и целесообразны".

В настоящий момент военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. Согласно бюджету на 2019 год, военные расходы вырастут на 7,5% и составят 177,6 миллиарда долларов. В Белой книге подчеркивается, что новая военная стратегия США спровоцировала напряженную конкуренцию между крупными странами, что привело к существенному росту военных расходов.

"Увеличение военных расходов Китая отвечает требованиям экономического развития страны, скорость экономического роста увеличилась, соответственно, необходимо нарастить расходы на оборону. Повышение военных расходов также является необходимостью для обеспечения глобального мира", - считает Ван Ивэй.