В Калининграде начальника отдела полиции заподозрили в получении взятки

КАЛИНИНГРАД, 24 июл - РИА Новости. Экс-начальника отдела полиции по Светловскому городскому округу Калининградской области подозревают в получении крупной взятки за покровительство местному жителю при незаконной добыче янтаря, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Как полагает следствие, подозреваемый вместе со своим подчиненным, располагая сведениями о незаконной деятельности по добыче янтаря на территории Светловского городского округа, с июня 2015 по октябрь 2016 года получал не менее двух раз в неделю деньги от одного из копателей. Взамен полицейские обещали местному жителю покровительство при незаконной добыче янтаря. Как полагают следственные органы, полицейские получили взятку в размере свыше миллиона рублей.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Светловскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Полицейский подозревается в получение взятки в особо крупном размере", - сказала Гацко.

По ее словам, сведения о совершенном преступлении следственные органы получили в ходе расследования возбужденного в марте уголовного дела в отношении сотрудника этого же отдела полиции, обвиняемого во взяточничестве, а также подкреплены результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области.

"В отношении начальника территориального органа внутренних дел назначено проведение служебной проверки. Следственные органы подозревают его в должностных преступлениях, совершенных в 2015-2016 годах. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность", - сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.