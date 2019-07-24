В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 122 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 344 человека (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 778 человек (женщин – 233, детей – 397)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2 169 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3498,34 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 30 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.