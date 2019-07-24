Госдума приняла закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на совершенствование межбюджетных отношений и обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

Документ устанавливает порядок распределения трансфертов, а также бюджетных кредитов, и направлен на поддержание сбалансированности бюджетов регионов, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, документом вводится новая форма межбюджетного трансферта — "горизонтальная" субсидия, когда деньги могут направляться из бюджета одного региона в бюджет другого региона напрямую. Механизм предоставления таких субсидий будет применяться и на местном уровне.

Предельный размер дефицита бюджетов субъектов РФ проектом сокращается до 10% с 15% годового объема доходов бюджета региона без учета финансовой помощи из федерального центра.

Финансовые органы субъектов РФ не позднее 15 ноября должны будут утверждать перечень всех муниципальных образований, являющихся дотационными, а не только с уровнем дотационности более 5%. Предельный размер не распределенного между бюджетами субъектов РФ объема субсидий увеличивается до 10% с 5% общего объема соответствующей субсидии, который может быть утвержден законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Закон также допускает предоставление бюджетных кредитов государственным внебюджетным фондам на срок, не превышающий 180 дней, при условии их возврата не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.