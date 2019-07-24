Группа "Аэрофлот" в январе – июне увеличила перевозку пассажиров на 13,4%

МОСКВА, 24 июл – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот – российские авиалинии" (далее "Компания") за июнь и шесть месяцев 2019 года (по данным управленческого учета).

Основные операционные показатели в январе – июне 2019 года

За шесть месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 28,2 миллиона пассажиров, что на 13,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 миллиона пассажиров, на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы увеличился на 14,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании – на 8,7%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 9,7%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 79,4%, по Компании показатель снизился на 0,7 п.п., до 77,3%.

Основные операционные показатели в июне 2019 года

В июне 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 9,1% превышает результат за июнь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,3 миллиона пассажиров, на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" – на 4,6%. Рост предельного пассажирооборота составил 11,8% для Группы и 7,2% для Компании.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 1,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 84,1%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 2,0 п.п., до 81,7%.

Парк воздушных судов

В июне 2019 года Группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию один самолет Boeing 737-800 и вывела из парка три воздушных судна: Airbus A319, Airbus A320 и Airbus A321. По состоянию на 30 июня 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 365 воздушных судов.

Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два воздушных судна: Airbus A320 и Airbus A321. По состоянию на 30 июня 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.