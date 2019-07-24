Мать посаженного на Кубани на цепь мальчика надеется вернуть его домой

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Мальчик, посаженный на цепь на Кубани, может вернуться жить к матери после того, как врачи реабилитационного центра помогут восстановить психологическое и физическое здоровье ребенка, сообщила РИА Новости мать мальчика Виктория Пономарчук.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и четырехлетним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет.

"С ним нужно работать, чтобы ему помогли. У него сейчас психологически очень тяжелое состояние, шоковое состояние. Я к нему езжу, и мы с ним вместе с психологом работаем", - сказала Пономарчук.

Она добавила, что не присутствовала на допросах в СК, где мальчик рассказывал, как оказался на цепи.

"Его допрашивали в СК, я не присутствовала, потому что в роддоме находилась. А сама я ничего такого не спрашивала, потому что не могу сейчас такие вопросы ребенку задавать, потому что и без меня их хватает, я его сейчас просто поддерживаю как мать", - пояснила женщина.

Родная мать мальчика проживает в Кубанском сельском поселении Апшеронского района. Она добавила, что мальчик будет находиться в реабилитационном центре, пока его здоровье не восстановится. По ее словам, кроме того, что ребенок был в шоке, также "был вздут животик, видать, кормление было очень плохое: он истощен, бледный, как будто на улице не был вообще, и сам говорит, что кушать хочет". Также пребывание мальчика в центре, по ее словам, нужно для безопасности, так как поступали угрозы от отца. С ее слов, сын просится жить с матерью.

"Все зависит от того, как будет реабилитация проходить, когда ребенок придет в нормальное состояние, психологическое и физическое, тогда заберу его (домой - ред.)... Уже составили иск, ждут моей подписи. Выпишемся в ближайшее время из родильного дома", - пояснила Пономарчук.