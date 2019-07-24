Кузнецова обратилась к Топилину из-за ситуации с реабилитацией инвалидов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе Минтруда Максиму Топилину из-за ситуации с получением для детей-инвалидов технических средств реабилитации, которые не соответствуют индивидуальным потребностям в соответствии с заключением врачей, сообщается на сайте омбудсмена.
Отмечается, что в адрес детского омбудсмена поступают обращения от родителей, которые сталкиваются с несоответствием функций выдаваемых технических средств реабилитации реальным потребностям детей-инвалидов согласно заключениям врачей.
"Кузнецова направила обращение министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину по вопросу предоставления детям-инвалидам необходимых им средств реабилитации", - говорится в сообщении.
Применение на практике статей 11, 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов РФ" затруднено из-за недостаточного урегулирования на федеральном уровне вопросов разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации, отмечается на сайте уполномоченного.
По данным детского омбудсмена, что сейчас в Порядке разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых учреждениями медико-социальной экспертизы, не прописаны требования по обязательному указанию функциональных характеристик технических средств реабилитации.
"Также этот порядок не закрепляет требования к обязательному определению функциональных, технических и качественных характеристик ТСР при закупках Фондом социального страхования. Аналогичным образом эти вопросы не урегулированы в приказе Минтруда, касающемся регламента предоставления ФСС услуги по обеспечению инвалидов ТСР", - уточняется на сайте.
Эти пробелы правового регулирования препятствуют эффективному исполнению региональными отделениями ФСС РФ и медико-социальной экспертизы возложенных на них полномочий, отмечается в сообщении.
"В целях восстановления прав детей на охрану здоровья Анна Кузнецова обратилась к министру труда и социальной защиты с просьбой рассмотреть возможность реализации права ребенка-инвалида на предоставление ТСР, соответствующего его индивидуальным потребностям исходя из рекомендаций медиков", - говорится в сообщении.