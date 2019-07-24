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РИА Новости

ЦИК обратит внимание на подачу заявлений о голосовании по месту пребывания

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев призвал обратить особое внимание на заявления избирателей о голосовании по месту их нахождения, поступающие в последние дни срока их подачи перед единым днем голосования в РФ.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Подать заявление на включение в список избирателей по месту пребывания можно с 24 июля до 4 сентября. Сделать это можно в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 28 августа до 4 сентября подать заявление на голосование по месту пребывания можно будет в любой участковой избирательной комиссии (УИК).
"Мы просим, чтобы все заявления вводились в систему ГАС "Выборы" равномерно по мере их поступления. Я не верю, что заявления поступают все и сразу за два дня до истечения срока. Предлагаю отдельно обсудить вопрос, что заявления, поступившие скопом в одном регионе в какие-то участки, тем более дополнительно созданные, подлежат особому контролю с точки зрения того, писали ли люди эти заявления и не являются ли они написанными роботом. Те, кто предполагает такой технологией воспользоваться, не надо этого делать", - отметил Булаев.
Он добавил, что ЦИК будет обращать особое внимание на такие случаи и принимать меры реагирования.
"У ЦИК будет "красная кнопка" тревоги, которая зазвучит и будет отдельное рассмотрение вопроса, что нам делать с этими заявлениями", - рассказал зампредседателя ЦИК.
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