ЦИК обратит внимание на подачу заявлений о голосовании по месту пребывания

"Мы просим, чтобы все заявления вводились в систему ГАС "Выборы" равномерно по мере их поступления. Я не верю, что заявления поступают все и сразу за два дня до истечения срока. Предлагаю отдельно обсудить вопрос, что заявления, поступившие скопом в одном регионе в какие-то участки, тем более дополнительно созданные, подлежат особому контролю с точки зрения того, писали ли люди эти заявления и не являются ли они написанными роботом. Те, кто предполагает такой технологией воспользоваться, не надо этого делать", - отметил Булаев.