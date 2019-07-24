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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Хама – пять", - говорится в сообщении.
Активисты организации Белые каски в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
Вчера, 01:15
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Сообщается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2538. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссия
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