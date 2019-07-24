В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Хама – пять", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.