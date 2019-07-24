Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T12:44Z
https://ria.ru/20190724/1556829874.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155669/02/1556690291_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_43fc0b0d22ce5affecbfb69cdfd8d925.jpg
РИА Новости
Иркутская область

Власти Приангарья усилят меры поддержки жителей подтопленных районов

Вчера, 12:44
17
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Приангарья Сергей Левченко поручил правительству региона внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"Внести изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки из областного бюджета отдельным категориям граждан, пострадавшим от паводка, поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко правительству региона. Документ должен быть утвержден до конца недели", - говорится в сообщении.

В частности, предусматривается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей гражданам, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка, а также выплата компенсаций за утерю построек для содержания сельхозживотных и гибель пчелосемей. Новые меры соцподдержки дополняют установленные губернатором ранее: выплату компенсаций за утерю урожая и гибель сельскохозяйственных животных. Кроме этого, уже утверждены категории граждан, имеющие право на выплаты из областного бюджета: владельцы личных подсобных хозяйств, граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд, граждане, использующие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства.
Областные парламентарии поддерживают инициативу исполнительной власти. Соответствующие законопроекты будут приниматься в ближайшее время.
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Вчера, 09:40
Жители Иркутской области получат деньги на ремонт подтопленных домов
"На территории паводка ситуация меняется каждый день, и выясняются новые и новые подробности, в том числе корректируется имущество, утерянное людьми, соответственно, необходимо этот перечень имущества уточнять. Так, чтобы мы сегодня приняли решение, что возмещаем в части утраченного имущества какую-то одну сумму, а завтра уточняются данные, но отказываем людям, так нельзя поступать. Поэтому все нововведения, которые происходят и дополняются в указ губернатора, это выверенная и правильная позиция на сегодняшний день. И направлена она только на улучшение жизнедеятельности людей. Губернатор расширил перечень мер поддержки для населения, которое находится в территориях, где введен режим ЧС", – пояснил депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев, слова которого приводятся в сообщении.
000000
Обсудить 0
Иркутская областьОбщество
Рекомендуем
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 13,4%
РИА
Новости
Ученики на уроке в школе
В подмосковном округе Луховицы построят школу на 154 места
Новочебоксарск
В Чувашии создадут Центр профподготовки WorldSkills
Смартфон
ВТБ планирует в 2020 году запустить обновленное мобильное приложение
Лента
новостей
Пианист
В подмосковной Истре начал работу образовательный курс для юных музыкантов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко поддержал идею назвать новые улицы в честь 75-летия победы в ВОВ
Снаряды
В Подмосковье с начала года обезвредили почти 350 боеприпасов времен войны
Иваново, Россия
Ивановская область намерена расширить сотрудничество с Турцией
Крупные штрафы мировых корпораций в 2012-2019 годах
В одном из гипермаркетов Московской области
В Подмосковье урожайность овощей выросла в 1,5 раза
Нацпроект затронет более 300 предприятий Свердловской области
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. Архивное фото
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов: форум хлебопеков под Калугой поможет развитию производства
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
"Микрон" готов производить 10-12 млн чипов для новых паспортов в год
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Гаване, Куба. 24 июля 2019
Россия пообещала продолжить поддерживать Кубу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
Лента новостейМолния