Власти Приангарья усилят меры поддержки жителей подтопленных районов

ИРКУТСК, 24 июл – РИА Новости. Губернатор Приангарья Сергей Левченко поручил правительству региона внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Внести изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки из областного бюджета отдельным категориям граждан, пострадавшим от паводка, поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко правительству региона. Документ должен быть утвержден до конца недели", - говорится в сообщении.
В частности, предусматривается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей гражданам, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка, а также выплата компенсаций за утерю построек для содержания сельхозживотных и гибель пчелосемей. Новые меры соцподдержки дополняют установленные губернатором ранее: выплату компенсаций за утерю урожая и гибель сельскохозяйственных животных. Кроме этого, уже утверждены категории граждан, имеющие право на выплаты из областного бюджета: владельцы личных подсобных хозяйств, граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд, граждане, использующие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства.
Областные парламентарии поддерживают инициативу исполнительной власти. Соответствующие законопроекты будут приниматься в ближайшее время.
"На территории паводка ситуация меняется каждый день, и выясняются новые и новые подробности, в том числе корректируется имущество, утерянное людьми, соответственно, необходимо этот перечень имущества уточнять. Так, чтобы мы сегодня приняли решение, что возмещаем в части утраченного имущества какую-то одну сумму, а завтра уточняются данные, но отказываем людям, так нельзя поступать. Поэтому все нововведения, которые происходят и дополняются в указ губернатора, это выверенная и правильная позиция на сегодняшний день. И направлена она только на улучшение жизнедеятельности людей. Губернатор расширил перечень мер поддержки для населения, которое находится в территориях, где введен режим ЧС", – пояснил депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев, слова которого приводятся в сообщении.