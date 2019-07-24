Власти Приангарья усилят меры поддержки жителей подтопленных районов

В частности, предусматривается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей гражданам, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка, а также выплата компенсаций за утерю построек для содержания сельхозживотных и гибель пчелосемей. Новые меры соцподдержки дополняют установленные губернатором ранее: выплату компенсаций за утерю урожая и гибель сельскохозяйственных животных. Кроме этого, уже утверждены категории граждан, имеющие право на выплаты из областного бюджета: владельцы личных подсобных хозяйств, граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд, граждане, использующие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства.

"На территории паводка ситуация меняется каждый день, и выясняются новые и новые подробности, в том числе корректируется имущество, утерянное людьми, соответственно, необходимо этот перечень имущества уточнять. Так, чтобы мы сегодня приняли решение, что возмещаем в части утраченного имущества какую-то одну сумму, а завтра уточняются данные, но отказываем людям, так нельзя поступать. Поэтому все нововведения, которые происходят и дополняются в указ губернатора, это выверенная и правильная позиция на сегодняшний день. И направлена она только на улучшение жизнедеятельности людей. Губернатор расширил перечень мер поддержки для населения, которое находится в территориях, где введен режим ЧС", – пояснил депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев, слова которого приводятся в сообщении.