Глава Челябинской области призвал искать новые пути борьбы с безработицей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил искать новые инструменты и реализовывать новые проекты для улучшения ситуации в моногородах региона, где регистрируется высокий уровень безработицы.

"Считаю, что управление по труду и занятости (области) работает эффективно. Смог в этом убедиться в своих поездках, но тем не менее… Если посмотреть на ситуацию по муниципалитетам, в целом картина неплохая, но в отдельных муниципалитетах и районах проблемы остаются. В частности, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Катав-Ивановск, Карабаш, Усть-Катав - ситуация по моногородам остается непростой. Необходимо определяться с новыми инструментами, потому что очевидно, что действующие инструменты работают не в полной мере… Самое главное - координация и поиск новых инструментов и проектов для улучшения ситуации", - сказал Текслер на заседании правительства региона.

Он уточнил, что во вторник побывал в Нязепетровске и Верхнем Уфалее, где ситуация остается непростой. "Средний показатель - это, конечно, хорошо, но много еще предстоит сделать", - сказал глава региона. По его мнению, нужна координация министерств, отвечающих за промышленность и сельское хозяйство, развитие крупных агрохолдингов, развитие новых фермерских хозяйств – "есть, над чем работать".

По словам и.о. начальника главного управления по труду и занятости населения региона Владислава Смирнова, уровень общей безработицы в регионе с начала года к июлю снизился с 5,5% до 5,1%. "На 1 июля 2019 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, увеличилась с 21,5 тысячи до 22,5 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 1,16% до 1,2%... Рост регистрируемой безработицы является ожидаемым, прогнозируемым. В июле-октябре увидим снижение регистрируемой безработицы", - сказал он на заседании правительства.

Смирнов отметил, что наибольший уровень регистрируемой безработицы - в Нязепетровском и Верхнеуфалейском городских округах: в Нязепетровске он составил 7,2%, в Верхнем Уфалее – 5,1% (702 человека). Тем не менее, по его данным, за последние 10 лет там наблюдается постепенное снижение регистрируемой безработицы, но в Верхнем Уфалее ситуация осложнена прекращением работы градообразующего предприятия ("Уфалейникель"). "Мы отрабатываем дополнительные мероприятия и рассчитываем, что на июль 2019 года показатель безработицы достигнет в Верхнеуфалейском городском округе 3,6%, а максимум - 4%", - пояснил Смирнов.

Как отметила заведующая отделением анестезиологии и реанимации районной больницы города Нязепетровск Оксана Линдер, сотрудники больницы получили уведомления о том, что не будут получать стимулирующие выплаты за стаж, и за последний год они уже дважды получали такое уведомление. "Прошу проверить законность снижения заработной платы. До этого мы лишились ночных… Такой документ получил каждый... В случае несогласия мне будет предложена либо нижеоплачиваемая работа, либо увольнение. Я написала, что не согласна. Возможно, я пополню ряды безработных", - сказала Линдер на встрече Текслера с жителями Нязепетровска.