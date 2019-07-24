В Подмосковье урожайность овощей выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аграрии Московской области по сравнению с прошлым годом собрали в 1,5 раза больше овощей в открытом грунте, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья убрали овощные культуры открытого грунта с площади 615 гектаров. Валовый сбор капусты, моркови, свеклы и других овощей составил 14,2 тысячи тонн… Уборка урожая всех овощей идет с опережением. На сегодняшний день мы собрали овощей в 1,5 раза больше прошлогодних показателей ", – цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.