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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье урожайность овощей выросла в 1,5 раза

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ одном из гипермаркетов Московской области
В одном из гипермаркетов Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аграрии Московской области по сравнению с прошлым годом собрали в 1,5 раза больше овощей в открытом грунте, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья убрали овощные культуры открытого грунта с площади 615 гектаров. Валовый сбор капусты, моркови, свеклы и других овощей составил 14,2 тысячи тонн… Уборка урожая всех овощей идет с опережением. На сегодняшний день мы собрали овощей в 1,5 раза больше прошлогодних показателей ", – цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.
Отмечается также, что в регионе стартовала уборка раннего картофеля. По данным регионального Минсельхоза, на 24 июля в Московской области накопано 1,9 тысячи тонн картофеля. В уборочных работах лидирует Дмитровский городской округ – крупнейший в области сельхозпроизводитель овощей и картофеля.
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