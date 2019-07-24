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РИА Новости

Кабмин востока Ливии опроверг данные о поставках оружия Хафтару из Франции

Вчера, 12:14
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БЕНГАЗИ, 24 июл - РИА Новости. Правительство Востока Ливии опровергает сообщения СМИ, что оружие, обнаруженное на ранее подконтрольной маршалу Халифе Хафтару территории, поставлялось ему Францией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абд аль-Хади аль-Хувейж (Abdelhadi Ibrahim Lahweej).
"Что касается продажи оружия, безусловно, нет. Это неправда", - сказал аль-Хувейж, отвечая на вопрос, пользуется ли Хафтар поддержкой Франции и поставляет ли она ему оружие.
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"Оружие, обнаруженное в Гарьяне (Gharyan), было поставлено в 2011 году (в период правления Муаммара Каддафи - ред.)", - пояснил министр.
Ранее газета New York Times сообщила, что войска правительства Нацсогласия Ливии обнаружили противотанковые ракетные комплексы Javelin на территории, ранее подконтрольной военным маршала Халифы Хафтара. Позже министерство обороны Франции подтвердило сообщения СМИ и пояснило, что американские ракетные комплексы были закуплены Парижем для использования спецподразделениями в ходе антитеррористических операций. Однако как они попали в Ливию, в ведомстве не ответили.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны, в том числе избранный парламент во главе с Агилей Салехом, действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Вчера, 10:10
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